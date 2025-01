Helicóptero sobrevoa BBB 25, e produção toma atitude repentina; entenda

Assim que a aeronave atingiu o campo de visão dos jogadores que estavam na área externa, eles começaram a acenar. Como forma de brincadeira, uma das sisters afirmou que pediria socorro para o helicóptero.

No mesmo instante, a produção do programa começou a fechar a cobertura da área externa. "Estão fechando por conta do helicóptero", observou Maike, avisando os confinados que não observaram a aeronave.

