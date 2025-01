Paredão BBB 25: emparedados defendem permanência na casa

Os emparedados Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma e Edilberto e Raissa defendem a permanência no BBB 25.

O que aconteceu

Edilberto e Raissa foram indicados por Aline e Vinícius na quinta-feira (16), logo após a Prova do Líder. Arleane e Marcelo estavam na Mira e foram os escolhidos para o primeiro Paredão. Após um empate, Diogo e Vilma foram para a berlinda pela casa. A dupla tinha um Contragolpe e escolheu Vitoria Strada e Mateus, que venceram o Bate e Volta.