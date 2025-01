Gracyanne conta que aceitou BBB 25 por motivo ligado a Belo: 'Por isso vim'

A irmã de Giovanna, então, admitiu que entrou para o reality para se libertar do rótulo de ex-esposa do cantor Belo, 50. "Penso que as pessoas me veem só, agora, como ex-mulher do Belo. Ou como 'só malha'. Até por isso eu quis vir [ao programa]."

Ela acrescentou que sofreu muito hate por conta do escândalo que envolveu sua separação do pagodeiro. "Não tenho essa confiança [de que sobreviveria ao Paredão], não. Até porque depois dessas coisas que aconteceram, eu fui muito atacada."

