BBB 25: Giovanna critica Diego e o chama de burro: 'Cutucando formigueiro'

Giovanna Barbosa, 26, criticou Diego Hypólito, 38, por 'cutucar' Maike, 30, e William, 30 - que deram ao ginasta e à irmã dele, Daniele Hypólito, 40, o primeiro Castigo do Monstro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diego combinou nomes de novelas aos dos brothers no painel táctico e relacionou os Anjos da semana ao folhetim "A Próxima Vítima" (1995).