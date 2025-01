Diego tem crise de riso durante desabafo de Daniele no BBB 25: 'Desculpa'

Na madrugada de domingo, em um papo na área externa do BBB 25 (Globo), Diego Hypolito teve um crise de riso enquanto a irmã, Daniele, desabafava sobre o jogo.

O que aconteceu

Daniele contou ao irmão que não sente uma abertura com os outros brothers da casa. "Ninguém se interessou ou veio perguntar sobre a minha vida do jeito que eu perguntava da vida dos outros. Eu vou atrás das pessoas, mas elas não me procuram para nada."