Daniele tenta decifrar jogo de sister no BBB 25: 'Não é muito próxima'

Por sua vez, Diego tenta ver o lado da médica veterinária: "Ela é mais jovem e fica mais perto de pessoas que são similares da idade dela. Você tem 40 anos, eu tenho 38. A gente se encaixa em grupo de pessoas mais velhas."

Por fim, Daniele ressalta que tem um grande carinho por Gracyanne: "Ela é a única pessoa que realmente vem conversar comigo. Que senta para tomar um café, por exemplo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne