Polêmico, Bambam dispara: 'Boneca Maria Eugenia é mais famosa que ex-BBBs'

O título do livro faz referência aos 36 segundos da luta entre Bambam e o boxeador Acelino "Popó" Freitas, o Popó, realizada na quarta edição do Fight Music Show, em fevereiro de 2024. O embate no ringue foi precedido por diversas provocações de ambos nas redes sociais.

Para Splash, Bambam explica que o confronto foi uma estratégia de marketing. Apesar da derrota no ringue, ele se vê como vitorioso ao lucrar milhões de reais com patrocínios e presenças VIP. "Popó deve ter feito uns R$ 3,5 milhões na luta. Fiz mais de R$ 10 milhões e continuo a ganhar mais dinheiro."

Mesmo em versão gravada, a luta trouxe um aumento significativo de audiência para Globo. Na madrugada em que foi exibida, o confronto elevou em 40% a média da emissora, alcançando 7 pontos na região metropolitana de São Paulo —dois a mais que a média da faixa horária nas quatro semanas anteriores.

Bambam considera o resultado financeiro mais importante que o desfecho no ringue. O tetracampeão mundial de boxe aplicou knockdowns no campeão do BBB 1 com apenas 36 segundos de luta, ainda no primeiro round, de um total de seis. "Eu venci Popó. Ele venceu na luta, porque ele tinha uma obrigação. Mas venci ele financeiramente, porque o meu objetivo era o financeiro."