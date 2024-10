Whindersson, Bambam e mais: que famosos já lutaram no Fight Music Show

Luiz Otavio já havia participado da quarta edição e vencido Thomaz Costa.

Em outras edições, outros famosos também participaram. Assim como Nego do Borel e Mesquita, Christian Figueiredo e Dynho Alves também levaram uma treta externa para os ringues.

A lista de nomes que participaram do evento no passado também contra com Whindersson Nunes, Kleber Bambam, o rapper Nog, do Costa e o jogador de League of Legends brTT.