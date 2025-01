Bambam, Grazi, Sabrina Sato: Saiba quem está no 'BBB: O Documentário'

"BBB: O Documentário" traz entrevistas com ex-participantes enquanto revisita os 25 anos do Big Brother Brasil.

O que aconteceu

O filme conta com alguns dos participantes mais lembrados do reality show. Segundo informações do jornal O Globo, Kleber Bambam (vencedor do BBB 1), Sabrina Sato (BBB 3), Solange (BBB 4), Grazi Massafera (BBB 5), Jean Wyllis (BBB 5), Cida (BBB 4), Ana Paula Renault (BBB 16), Emily Araújo (BBB 17), Juliette (BBB 21), Manu Gavassi (BBB 20), Thelminha (BBB 20). gravaram entrevistas sobre suas experiências.

Ariadna (BBB 11), que fez história como a primeira participante trans, também compõe o elenco. Vanessa (BBB 14) e Juliana Alves (BBB 13) relataram questões raciais que viveram no programa.