Gracyanne se emociona e chora ao ouvir música de Ludmilla e Belo no BBB 25

Na noite da primeira grande festa do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa se emocionou. A musa fitness não conteve as lágrimas ao ouvir uma música da cantora Ludmilla, que se apresenta hoje na casa mais vigiada do Brasil.

O que aconteceu?

Ludmilla se apresenta hoje aos brothers da 25ª edição do Big Brother Brasil. Essa é a primeira festa do BBB 25. A cantora subiu ao palco trazendo uma apresentação enérgica e cheia de hits.