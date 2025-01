BBB 25: Vinícius garante que gêmeos estão fora do primeiro Paredão

O cowboy disse ao promotor de eventos, que caso fosse o líder, indicaria Mateus e Vitória.

Vinícius então afirmou ao rapaz que ele e seu irmão não vão ser a dupla escolhida. "A gente não vai em vocês, isso é fato. A gente precisou escolher nomes com quem não tínhamos tanta afinidade e a Aline não tem com vocês. Mas eu me dou muito bem com vocês."

João Gabriel respondeu. "Quando você sair, se quiser assistir como foram os primeiros dias, vai ver que disse que eu, meu irmão e você dá certo demais. Mas a gente não fala muito com ela mesmo."

Vinícius falou. "Como é em dupla a indicação, preciso proteger a mim e a ela. Ainda estamos decidindo quem vamos mandar."

Diogo e Vilma e Arleane e Marcelo foram as outras duplas escolhidas pelos líderes.