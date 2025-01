Gabriel e Maike vencem a primeira Prova do Anjo do BBB 25

Gabriel e Maike escolheram as duplas João Gabriel e João Pedro e Edilberto e Raissa para o Almoço do Anjo. Já Daniele e Diego foram selecionados para o Castigo do Monstro.

Como foi a prova

Tadeu Schmidt entrou ao vivo na casa às 14h30 para explicar a prova e realizar o sorteio das 8 duplas que participariam da dinâmica. Os sorteados para jogar foram Eva e Renata, Daniele e Diego, Edilberto e Raissa, João Gabriel e João Pedro, Arleane e Marcelo, Gabriel e Maike, Giovanna e Gracyanne, e Camilla e Thamiris.

Como foi a prova? Um dos brothers ficou pendurado sobre um grande reservatório com elementos de pelúcia e deveria pegar os objetos dentro do seu tempo de jogo. Quem controlava a estrutura era sua dupla, que direcionava a garra sem contato visual com o parceiro.

Desempate. O critério de desempate eram os elementos de maior pontuação — lúpulo (10 pontos), água (20 pontos), malte (30 pontos) e levedura (50 pontos).

Pontuação

Dupla 1: Edilberto e Raissa foram desclassificados por não coletarem todos os elementos.