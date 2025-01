BBB 25: Raissa tem crise alérgica em festa e passa por atendimento médico

Quem percebeu que algo estranho estava acontecendo foi Gracyanne Barbosa. "Ela começou a ficar vermelhinha e eu achei que fosse o microfone. Depois percebi que o peito dela ficou vermelho e pensei que era uma crise alérgica."

Edilberto, pai de Raissa, chorou e foi apoiado pelos colegas de confinamento. "Fiquei apavorado e vim correndo para o Confessionário. Obrigado a quem trouxe ela para mim."

Diogo entrou no confessionário para checar se a sister estava bem e tranquilizou todos. "Estão atendendo ela, ela está com uma expressão boa. Até fez um sinal de positivo com o dedo."

Uma hora depois, Raissa voltou para a festa e foi recebida com um abraço em grupo. "Obrigada, gente! Sério!"

