BBB 25: 'É todo montado, por isso não tem grupo', diz Gracy sobre brother

Gracyanne Barbosa analisou a estratégia de jogo de Diogo Almeida no BBB 25 (Globo) e afirmou que o ator é "todo montado".

O que aconteceu

Em um papo com Giovanna, Vitória e Matheus na academia, Gracyanne disse acreditar que as pautas trazidas por Diogo são montadas. "Olha as cores das roupas que ele usa a depender da dinâmica."