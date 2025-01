Gracyanne divide ovos da Xepa do BBB 25: 'Três por dia para cada'

Em um papo com Vitória Strada e Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa planejou a divisão de ovos da primeira semana da Xepa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Nas compras do mercado da Xepa, o grupo optou por 32 cartelas com 10 ovos cada. A quantidade contempla as 8 duplas — ou seja, 16 pessoas.