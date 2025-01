BBB 25: Após Monstro, Daniele discute com Diego: 'Sou sua calmaria'

Daniele Hypólito, 40, teve uma conversa séria com Diego Hypólito, 38, após eles serem escolhidos para sofrer o primeiro Castigo do Monstro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ginasta assegurou que não vai 'virar a cara' para Maike, 30, e Gabriel, 30, por terem delegado a eles a punição. "Não vou mudar com ninguém. Sentei, os meninos [Maike e Gabriel] sentaram e eu conversei com eles normalmente, porque não guarda raiva, nem rancor de ninguém", disse ela ao irmão, no Quarto Anos 50.