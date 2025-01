Gracy e Giovanna cogitam votar em dupla de sisters no BBB 25: 'Me cansa'

Gracyanne Barbosa, 41, e Giovanna, 26, aproveitaram um momento a sós na academia do BBB 25 para planejarem em quem irão votar no primeiro paredão.

O que aconteceu

Enquanto treinavam, as irmãs compartilharam sentimentos semelhantes sobre uma dupla de sisters: Renata e Eva. Após a definição da primeira dupla de líderes do reality, as irmãs já começaram a pensar na formação da berlinda do próximo domingo (19).