Fernanda Torres foi parada no aeroporto por carregar Globo de Ouro

Ela foi parada no aeroporto. A atriz precisou viajar a Nova York, a cinco horas de avião de Los Angeles, para participar de outro programa de entrevistas. Nesse trajeto, decidiu carregar o troféu na bolsa — e foi parada no raio-X.

Primeiro, o segurança perguntou o que era o volume na bolsa. Quando ela disse que era um Globo de Ouro, ele questionou: "Estou vendo, mas como você conseguiu?". Fernanda explicou que venceu o prêmio de melhor atriz, ao que o segurança respondeu: "Parabéns!". No fim, o segurança contou que também costumava trabalhar na indústria do entretenimento, mas decidiu sair para preservar sua saúde mental.

Fernanda diz que está com medo de voltar ao Brasil. Isso porque ela está cansada da maratona de divulgação de "Ainda Estou Aqui": "Preciso descansar. Você é minha última tarefa. Se eu conseguir fazer isso aqui, consigo fazer qualquer coisa", disse a Jimmy Kimmel.Ela foi exaltada pela plateia do programa e pelo público online. Quando ela subiu ao palco, foi ovacionada pela plateia, que gritou seu nome. Nas redes sociais, os fãs brasileiros elogiaram a postura de Fernanda: "Amo que ela é doidinha em qualquer canto do mundo".

a fernanda torres se jogando na poltrona do jimmy kimmel KKKKKKKKKKK eu amo que ela é doidinha em qualquer canto do mundo pic.twitter.com/rV3D98KOMj -- annabel (@annaisabellag) January 17, 2025

Os fãs já estão pedindo sua presença em outros programas dos EUA. No X, os brasileiros já começaram uma campanha para que ela seja entrevistada por Jimmy Fallon, outro apresentador de talk show famoso no país: