New York Times elogia 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres: 'Comovente'

O jornal The New York Times publicou nesta quinta-feira (16) sua crítica de "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

A publicação cita o sucesso do filme nas bilheterias brasileiras, e diz que o fenômeno não é mistério. A jornalista Alissa Wilkinson argumenta que a abordagem de "Ainda Estou Aqui" sobre a ditadura explica o sucesso não só no Brasil: "Não é uma simples obra polêmica sobre uma situação política e histórica, e esse é o segredo para ser atraente no mundo todo".