Repórter 'mata' Fernanda Montenegro e é corrigida por Fernanda Torres

Fernanda Torres, 59, corrigiu uma repórter da revista estrangeira W Magazine, que se referiu à mãe dela, Fernanda Montenegro, 95, como se já fosse falecida.

O que aconteceu

Durante o bate-papo, a jornalista se referiu erroneamente à estrela de "Central do Brasil" (1998) com o verbo no passado. "Sua mãe era uma atriz muito famosa", comentou, em certo momento.

Mais do que depressa, Torres tratou de corrigir a profissional, deixando claro que a mãe continua vivíssima. "'Era'? Ela ainda é! Ela acabou de entrar para o Guinness Book. É inacreditável!", exclamou, em inglês.