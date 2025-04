Xuxa diz que marcas não querem se associar a artistas que falam de política

Xuxa, 62, revelou que as marcas não querem se associar em campanhas publicitárias com artistas que falam abertamente sobre política.

O que aconteceu

Apresentadora destacou que o artista que se posiciona politicamente é prejudicado tanto pela perda de seguidores quanto pela falta de parcerias com empresas. "É um preço alto que a gente paga. Qualquer artista que escolhe não ficar em cima do muro e dar a cara para bater se prejudica. No meu trabalho, prejudica porque uma marca não quer, às vezes, ficar ligada a um artista que tenha escolhido um lado, seja esquerda ou direita", declarou em entrevista ao WOW Podcast.

Ela afirmou que, para um artista "ficar de boa" no mercado publicitário, ele não pode se posicionar sobre pautas políticas. "Mas, para mim seria ruim [não se posicionar], porque eu não ia dar voz para os animais que não têm voz, para as crianças que são massacradas e não são ouvidas, não têm espaço. Eu não ia dar voz para os LGBT+ e eu já levantava essas bandeiras sem nem saber que eram bandeiras."