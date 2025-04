Deborah Evelyn lembra 1º beijo em cena com ator mais velho: 'Não dormi'

Deborah Evelyn e Raul Cortez em 'Moinhos de Vento' Imagem: Reprodução/TV Globo

"Moinhos de Vento" contava a história de Valentina (Renée de Vielmond), uma psicóloga bela e generosa, casada com Leandro (Carlos Augusto Strazzer), um poeta apaixonado pela esposa. Os dois vivem uma relação admirável, mas suas vidas acabam sendo abaladas quando Valentina descobre que está com câncer.

No Caldeirão com Mion, a atriz também falou da importância de Renata Sorrah em sua carreira. Renata é madrinha e tia de Deborah e a apoiou a seguir a vocação de se tornar atriz. Deborah Evelyn se destacou na TV e no cinema em "Mistério no Colégio Brasil" (1988), "O Maior Amor do Mundo" (2006), "Selva de Pedra" e "Fera Ferida" (1993), "Celebridade'" (2003), "Caras e Bocas" (2009), "Insensato Coração" (2011), "A Regra do Jogo" (2015) e "Tempo de Amar" (2017). Ela foi casada com o diretor Dennis Carvalho de 1988 e 2012, com quem teve a filha Luiza.