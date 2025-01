Fernanda Montenegro sobre vitória de Fernanda Torres: 'Sabia que ia ganhar'

Fernanda Montenegro celebrou a conquista da filha, Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Montenegro disse não saber explicar o porquê, mas sabia que Torres venceria o troféu. "Eu sabia que ela ia ganhar. Porque mistério eu não sei. Mas eu sabia que minha filha ia ganhar esse prêmio. E ganhou. É uma convergência pra uma vocação que ela herdou certamente de mim", declarou em entrevista à GloboNews.

Veterana das telas disse que sua filha "é uma mulher de imenso talento". "E digo mais: ela será um talento no que quiser fazer na vida dela. Estou carregada de realização na vida e isso foi pontuado com a minha filha tendo atravessado a linha do Equador".