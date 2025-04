Ex-artista gospel, Ella Viana posa topless para divulgar nova música

A cantora Ella Viana, conhecida anteriormente como Jotta A, caloura gospel do programa de Raul Gil, está chamando atenção com o lançamento de sua nova música, "Amor à Luz do Dia", em parceria com Izrra e Jok3r.

O que aconteceu

Para promover o single a artista posou de calcinha e topless em um ensaio ousado. A música será lançada no próximo dia 25.

Ella, que iniciou sua transição de gênero em 2022, passou por uma série de transformações nos últimos anos. Em fevereiro de 2023, ela oficializou sua nova identidade, alterando seu nome no registro civil para Ella Viana de Holanda. Pouco depois, realizou procedimentos de feminização facial, incluindo remodelação da testa, nariz e contorno dos ossos, além de colocar próteses de silicone nos seios.