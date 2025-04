'Marido assume que traiu': entenda a treta de Mari Menezes e Carlinhos Maia

O que acontece no Rancho do Maia fica no Rancho do Maia? Carlinhos Maia, 33, e Mari Menezes, 20, provaram que não em uma acalorada troca de farpas nas redes sociais hoje. Uma opinião da influenciadora digital sobre o reality show do humorista causou uma treta recheada de deboche, lamentações e até a acusação de envolvimento com um homem comprometido.

O que aconteceu

Em participação no canal "Queimei a Língua", a influenciadora Mari Menezes deu a entender que o Rancho do Maia só fez sucesso em razão de seu protagonismo. O trecho do vídeo chegou ao conhecimento de Carlinhos Maia, organizador do evento, que não gostou nem um pouco. O Rancho do Maia é um reality show que reúne influenciadores em uma propriedade no litoral de Alagoas.

"Teve uma garota chamada Mari Menezes. É uma menina muito talentosa, muito comunicativa. Eu nunca mandei mensagem para essa garota, nunca. Ela me mandava várias mensagens pedindo para ir para a casa da Barra, na época, pedindo para ir para o Rancho", iniciou Carlinhos.