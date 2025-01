Edilberto ameaça colocar líderes no monstro do BBB 25: 'Já tô lascado'

Indicado ao 1º Paredão pelos Líderes Aline e Vinícius, Edilberto conversou com aliados na tarde de sexta-feira (17) e disse que colocaria a dupla no Monstro, caso vença a Prova do Anjo.

O que aconteceu

No Quarto Fantástico, alguns participantes discutiam a estratégia de se colocar o Líder no Monstro. A indicação já aconteceu algumas vezes em outras temporadas e retira as mordomias do Líder.