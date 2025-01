Edilberto e Raissa lamentam indicação ao Paredão no BBB 25

Edilberto e Raissa já estão no primeiro Paredão do BBB 25, e refletiram sobre a indicaçõa nesta sexta-feira (17).

O que aconteceu

Eles foram indicados por Aline e Vinícius, os líderes da semana. Edilberto lamentou ter perdido a disputa pelo colar da liderança, e refletiu sobre como o cenário seria diferente caso tivesse vencido.