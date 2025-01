Diego Hypolito para Daniele no BBB 25: 'Vamos para o paredão'

Diego Hypólito protagonizou uma conversa franca com a irmã e dupla no BBB 25, Daniele Hypólito. O ginasta discutiu a possibilidade de ambos enfrentarem juntos o primeiro paredão da edição, que será formado no domingo.

O que aconteceu?

Os irmãos estavam sentados na área externa da casa, quando o ginasta começou a falar sobre estratégias de jogo. "É visível. Nós vamos para o paredão," afirmou Diego para Daniele.