Aline, do BBB 25, relembra gafe com cantor famoso: 'Tinha um climão'

Aline relembrou de quando foi a um show do Aviões do Forró e teve uma oportunidade de entrar no camarim de Xand. No entanto, de forma inocente, a participante contou que cometeu uma gafe ao fazer uma brincadeira com o artista.

Assim que encontrou o cantor, Aline fez uma referência a Riquelme, que já não participava mais da banda. "Antes de tirar a foto, eu falei 'bora RIquelme', ai o cara [segurança] falou 'bora, por favor'", disse. Mesmo sendo convidada a sair, a sister conta que conseguiu tirar sua foto com Xand Avião.

Só depois que deixou o camarim, Aline descobriu que Riquelme não estava mais no Aviões do Forró. "Me falaram que ele está com Solange [Almeida] agora. Falei 'ah desculpa, agora entendi'. Ele tentou me expulsar, ele achou que eu falei 'bora Riquelme' na sacanagem, mas era meu sonho falar isso pra ele. Eu não sabia que tinha um climão".

BBB 25: O que você achou do Show de Quarta? Ainda está cedo para definir Reprodução/Globoplay Não curti, prefiro as festas Reprodução/Globoplay Adorei. Pode continuar! Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo