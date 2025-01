Suposto affair de Grazi Massafera exibe abdômen trincado

Alvise Rigo, 32, ator e modelo italiano apontado como affair de Grazi Massafera, 42, postou fotos sem camisa e recebeu comentário da atriz na postagem.

O que aconteceu

Na segunda-feira (13), Grazi e o ator italiano trocaram comentários em fotos no Instagram, aumentando ainda mais os rumores de um romance entre os dois. A ex-BBB comentou com emoji de palminhas em uma foto do italiano sem camisa. Enquanto ele deixou um emoji de flor em uma imagem de Massafera de biquíni.

Após se despedir do Brasil, Alvise publicou fotos de sunga, exibindo o abdômen trincado. "Tenho mais churrasco do que água no meu corpo", escreveu ele na publicação.