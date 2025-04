Indireta? Ex de Davi Brito faz post enigmático após fim do relacionamento

Adriana Paula, ex-namorada do campeão do BBB 24 Davi Brito, voltou as redes sociais após período afastada e publicou um vídeo em que está sendo classificado como uma indireta ao ex-brother.

O que aconteceu

No vídeo, a cirurgiã dentista surge sorridente e carregando uma mala como se estivesse fugindo de casa. Os textos da publicação são sugestivos ao fim do namoro com Davi por mencionar casamento.

"POV (ponto de vista): Por que você não casa? Eu na primeira discussão", escreveu ela, no vídeo. A legenda da postagem ainda traz uma suposta alfinetada: "E nem é meme", publicou.