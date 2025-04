Modelo que ganhou like do perfil do papa diz que pontífice a 'ajudou muito'

Natalia Garibotto, 32, que ganhou uma curtida do perfil do papa Francisco em foto sexy no Instagram, se diz triste com a morte do pontífice. Aos 88 anos, o sacerdote morreu, na manhã de hoje, no Vaticano (Itália).

O que aconteceu

A modelo brasileira lamentou a morte do papa após 12 anos de intenso trabalho pelo mundo. "Hoje é um dia triste porque uma lenda morreu. O papa Francisco mostrou ao mundo um lado diferente, que ele também era humano. Hoje, muitas pessoas estão me enviando mensagens em todas as redes sociais, estamos todos tristes. Descanse em paz, Papa Francisco", disse ela, ao PAGE NOT FOUND.

Natalia fez questão de dizer que é grata pelo pontífice ter ajudado ela a ganhar notoriedade no mundo. "Ele me ajudou a crescer no mundo inteiro. Ele ajudou bastante para que a minha carreira crescesse nas redes e eu me conectasse com outras partes do mundo."