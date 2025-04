'É maravilhoso': famosos topam sexo de hora marcada para 'salvar' a relação

Minha filha dorme no meu quarto e eu jamais faria qualquer coisa com ela no quarto. São só em momentos em que ela está com a vovó, quando ela está com alguém. Só dá para ser assim quando ela está acompanhada de alguém, aí você consegue ter um momento de intimidade com seu marido, meio que agendado, sabe? Vira uma coisa completamente marcada. Por enquanto. Logo as coisas começam a melhorar mais.

Viih Tube

A influenciadora digital ressaltou que a vida sexual do casal sofre grandes mudanças após o nascimento de um filho. "Ninguém fala sobre porque é algo muito pessoal. Eu também falo muito sobre sexualidade, principalmente sexualidade feminina —prazer, orgasmo e tudo— porque acho importante. Quando é sexualidade minha com meu marido, eu falo o que posso falar. O que posso dizer é: não achem que não vai mudar. Vai mudar! Pais, entendam, respeitem o tempo das mulheres de vocês. É um processo, não tem como querer que seja igual, sendo que sua vida não é mais a mesma."

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua e Ravi Imagem: Reprodução/Instagram

"Marca dia e horário para transar"

Lázaro Ramos, 46, está casado há 22 anos com Taís Araújo, 46, e também agenda a hora do sexo. Ao programa 50 & Uns (Globoplay), de Angélica, o ator afirmou que a solução para não deixar a intimidade em segundo plano foi marcar um momento com sua parceira.