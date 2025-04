Felipe Neto apresenta irmão e fala de síndrome de Down: 'Motivo de união'

Ele contou que a descoberta durante a gestação foi um impacto inicial, mas destacou a mudança."Aquilo que, inicialmente, foi um choque, tornou-se mais um motivo de união, amor e aprendizado."*

Felipe também explicou que, por morar em uma cidade diferente de seu pai, Alexandre Rodrigues Vieira, e da madrasta, Isabela Neto, não consegue acompanhar o dia a dia do irmão tão de perto quanto gostaria. Mesmo assim, prometeu compartilhar mais momentos especiais. "Vocês sabem que sou bastante reservado com minha vida pessoal… E como meu pai mora em outra cidade, não posso vê-lo tanto quanto gostaria, mas vou tentar registrar o crescimento dele em meio a tanto amor e dedicação."

João foi apresentado pelo influenciador logo após nascer, em um post cheio de carinho no ano passado."João nasceu! Com muita felicidade e amor que trago meu novo irmãozinho! Lindo, saudável, um picurruchinho de 47 cm e 2,5 kg, que para sempre vai ter um irmão idoso para cacete. Agora somos 4: Luccas da mamãe, Carolina e João do papai, e eu", celebrou na época.

Felipe e o também youtuber Luccas Neto, 33, são filhos do primeiro casamento de Alexandre com Rosa Esmeralda Pimenta Neto. Além deles, o patriarca tem outros dois filhos com Isabela: Carolina, 9, e João, o caçula.