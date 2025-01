Sorridente, Grazi Massafera aproveita Noronha com suposto affair

Grazi Massafera, 42, foi fotografada em Fernando de Noronha (PE) ao lado do modelo italiano Alvise Rigo, 32, apontado como seu novo affair.

O que aconteceu

Viajando há uns dias com o italiano, nesta terça-feira (7), a atriz foi flagrada se preparando para um passeio de barco com o bonitão e alguns amigos. Em alguns registros, Grazi aparece conversando sorridente com Alvise.

As especulações de que a atriz estaria com um novo romance começaram logo após a virada para 2025. Um personal trainer teria flagrado o dia em que eles se conheceram, em uma academia do Rio de Janeiro, quando Rigo teria se aproximado e perguntado o nome e a profissão da brasileira.