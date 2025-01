Nudes e fetiches: ex-bbbs fazem prêmio do programa no OnlyFans e Privacy

Participar do BBB pode significar uma transformação de vida, sobretudo na parte financeira. Se não sair vencedor do programa, o brother ou sister tem outras formas de lucrar e se tornar milionário graças à exposição que o reality proporciona.

Diversos ex-participantes do reality mais assistido do Brasil fazem sucesso no universo adulto. Com a visibilidade conquistada no programa, muitos nomes criaram perfis em plataformas como OnlyFans e Privacy para comercializar nudes, vídeos íntimos e até vídeos pornográficos, além de satisfazerem os fetiches dos fãs mais ousados... Mas que pagam bem.

Wagner Santiago