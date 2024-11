Piercing por R$ 100 mil, cueca de ex-BBB: influencers +18 revelam pedidos

Ana Akiva Imagem: Divulgação / MBB 24

Proposta de "estátua" para Clara Aguilar: um seguidor desafiou a ex-BBB a se fingir de estátua, ficando completamente imóvel, como as figuras que vemos nas ruas, sem piscar ou se mover. "No começo, achei estranho, mas depois entrei na brincadeira e foi até divertido. O legal é isso: topar umas ideias diferentes, mas sempre respeitando meus limites e fazendo o que me sinto à vontade".