'Só tive vantagens': por que ex-BBB Wagner fez harmonização no pênis?

Modelo recomenda harmonização peniana. "Existe uma linha tênue. Há muito tempo, as mulheres já fazem transformações no seu corpo para se sentirem melhor com a sexualidade. Um exemplo quase que banal é o silicone. Elas fazem para se sentir melhores. E sexualmente, isso é um 'plus' também. Inegável".

Wagner Santiago foi um dos primeiros homens brasileiros a ganhar destaque no OnlyFans. "Encho a boca para falar mesmo que eu sou precursor do meio masculino nas plataformas de conteúdo adulto no Brasil. Quando eu cheguei, era tudo mato".

Artista plástico diz que já conseguiu faturar R$ 1 milhão com as plataformas — valor do prêmio dado pelo BBB na época em que participou do programa. "Um assinante pediu para gravar um vídeo cortando as unhas do pé. Eu pedi R$ 150 pelo vídeo e R$ 300 pelas unhas. Foi um valor simbólico".

'Fui muito passivo no BBB'

Wagner deixou o reality namorando a então vencedora da edição, Gleici Damasceno. "Eu sempre fui lembrado como o ex da tal. Put*, isso é um grande saco. Sou um cara de 40 anos, tenho minha história. [...] Hoje em dia, consegui desvincular totalmente. Para mim, isso já é uma grande vitória".