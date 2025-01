BBB 25 muito colorido? Como decoração pode influenciar os participantes

No primeiro deles, os detalhes homenageiam histórias como "Estúpido Cupido", "Anos Rebeldes", "Ciranda de Pedra" e "Bambolê", que inclusive estão presentes nas luminárias do ambiente. "Remetendo aos anos 50, o uso de cores vivas e decoração retrô cria uma atmosfera vibrante e dinâmica, que pode despertar criatividade e nostalgia", observa Gamez.

Quarto novela de época do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Já no quarto nordeste, as novelas que se passam no sertão foram usadas de inspiração. "É interessante observar que temos pequenas vigotas acima de algumas camas, segurando um telhado falso. Geralmente, as pessoas têm aflição de deitar embaixo de prateleiras, pois passa a sensação de 'vai cair'. Isso pode aumentar o nível de stress e atrapalhar o sono de quem escolher dormir neste local", analisa a especialista.

Quarto Nordeste no BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda de acordo com ela, esse quarto poderá trazer sentimentos conflitantes para seus moradores. "A produção ainda colocou janelas falsas alinhadas com a cabeceira da cama. Este é um ponto negativo dentro do de feng shui, pois deixa as pessoas desconfiadas, com sentimento de que estão tramando pelas suas costas".

Localizado no segundo andar, o quarto fantástico homenageia o programa dominical da TV Globo. "Diferente dos quartos no primeiro andar, esse ambiente traz tons mais tons mais impessoais e muitas características do elemento metal. Considerando apenas a decoração, as pessoas neste quarto tendem a ser mais impessoais, menos acolhedoras e, talvez, até mais frias e calculistas", afirma Estefânia.