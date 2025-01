BBB 25 nem começou e ninguém aguenta mais os ovos de Gracyanne

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

É na noite de hoje que começa oficialmente o BBB 25. Mas, na prática, o reality show já está rolando há alguns dias, desde que os participantes foram anunciados e geraram profunda comoção nacional.

Na configuração deste ano, temos 8 duplas de pipocas e 4 camarotes. São esses últimos que mais debates estão promovendo nas redes sociais. Nas linhas a seguir, uma análise sobre os famosos e supostos famosos.