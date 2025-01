BBB 25: quem ganhou mais seguidores desde o anúncio do programa?

Faltando poucas horas para o início do BBB 25, as redes sociais dos participantes confirmados no reality já estão movimentadas. Tanto os integrantes do grupo Pipoca quanto do Camarote já tiveram seus perfis no Instagram invadidos por fãs do reality.

Veja quem mais ganhou seguidor

Aline (Pipoca). Ganhou 191 mil seguidores.

Vitória Strada (Camarote). Ganhou 114 mil seguidores.