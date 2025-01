'Houve um destempero': vezes em que Tadeu Schmidt perdeu a paciência no BBB

O apresentador repreendeu a treta de Davi e Leidy, que culminou em roupas jogadas na piscina. Ele ressaltou que as coisas estavam saindo do controle.

Chegamos no limite. O que a Leidy fez de jogar as roupas não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. As vinganças que o Davi ameaçou poderiam passar muito do limite. Chega. Basta. Onde isso vai chegar? Esse não é o BBB que a gente quer. Esse não é o BBB que ninguém quer ver.

Incômodo em prova

BBB 23: Tadeu Schmidt já advertiu brothers Imagem: Reprodução/Globoplay

O famoso também se incomodou no BBB 23. Durante uma prova, Tadeu se irritou e pediu que todos fizessem silêncio.

Puxão de orelha em dinâmica