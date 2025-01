'Símbolo de resistência': 5 vezes que a representatividade marcou o BBB

Discurso sobre religião

BBB 23: Tadeu conversa sobre diversidade religiosa Imagem: Reprodução/Globoplay

Após episódios de preconceito, Tadeu Schmidt exaltou a diversidade religiosa. Na situação, Key Alves, Gustavo e Cristian foram acusados de intolerância religiosa.

Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Nenhuma religião é melhor ou pior que as outras. Não tem religião do bem e do mal. Todas têm os mesmos respeitos, todas têm a nossa admiração. Então é assim no Brasil e é assim no BBB.

