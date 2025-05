Robert Benton, diretor 3 vezes vencedor do Oscar, morre aos 92 anos

Robert Benton, diretor que venceu 3 Oscars, morreu aos 92 anos, no último domingo, em Manhattan.

O que aconteceu

A morte foi confirmada por sua assistente ao The New York Times. Robert morreu em sua casa e a causa da morte não foi revelada.

Robert venceu 3 Oscars. Um de diretor, por "Kramer vs Kramer" e dois de roteiro, por "Kramer vs Kramer" e "Um Lugar no Coração."