O filme de terror australiano que usou o Cebolinha para elevar suspense

É em uma das cenas iniciais, antes do ataque, que o Cebolinha aparece na proa do barco. O boneco da Turma da Mônica é enquadrado pela câmera como um detalhe do cenário, mas sua presença não passou despercebida por fãs brasileiros.

Diretor afirmou não saber que o personagem era brasileiro. Em entrevista à repórter Liv Brandão, Andrew Traucki falou sobre o fato inusitado.

Não, eu não sabia que era um personagem do Brasil. Eu disse ao Departamento de Arte que queria algum brinquedo ou distração na proa do barco, sabe? Como aqueles bonecos que as pessoas penduram no retrovisor dos carros Andrew Traucki, diretor de 'Medo Profundo'

Cebolinha surge no filme Medo Profundo antes de ataque de crocodilo Imagem: Divulgação

Cineasta explicou ainda que buscava objeto que funcionasse como "observador silencioso" da história. Ele queria, com esse item, aumentar a tensão nas cenas de terror. Quando o boneco do personagem criado por Maurício de Souza foi apresentado pela equipe, ele aprovou imediatamente.