Fim da nudez: código de vestimenta do Festival de Cannes fica mais rigoroso

O festival proibiu ainda vestidos com caudas longas ou muito volume. Adereços como bolsas grandes, mochilas e totes também foram proibidos pelo evento.

Entre as justificativas estão uma tentativa de preservar a fluidez, o "prestígio visual" e a logística do Festival de Cannes — já que algumas vestimentas poderiam dificultar que os convidados se sentem nos assentos do teatro. Aquele que não seguir as novas regras será barrado do evento.

O site do festival, que acontecerá do dia 13 a 24 de maio, afirma que é obrigatório o uso de traje formal, como vestido longo e smoking.