Brasileiros invadem perfil do SAG Awards após Fernanda Torres ficar de fora

"Ainda Estou Aqui" também não foi indicado. Cinco filmes concorrem na categoria de "Melhor elenco", dentre eles "Emilia Pérez" — uma obra da Netflix produzida na França em espanhol.

Após a divulgação, diversos brasileiros demonstraram sua irritação nos comentários de postagens feitas pelo SAG. "Cada nossa Fernandinha?", questionou um perfil. "Sem Fernanda Torres, sem credibilidade", escreveu outro. "Sem Fernanda, sem audiência e sem engajamento", disse outro. "É realmente decepcionante ver a Torres, que acabou de vencer o Globo de Ouro, fora da lista de indicadas", destacou mais uma.

O SAG Awards é organizado pelo Sindicato de Atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA). A cerimônia acontece no dia 23 de fevereiro, e será transmitida a partir das 22h na Netflix. Esta edição será apresentada pela atriz Kristen Bell.

O SAG é conhecido por ser menos internacionalizado que outros prêmios. Segundo a revista Hollywood Reporter, o corpo de votantes é baseado nos Estados Unidos: são sorteadas 2.500 pessoas dentre os 160 mil membros do sindicato. Para ser membro do sindicato, um ator precisa ter sido contratado nos EUA ou por um sindicato estrangeiro afiliado ao SAG-AFTRA. No caso do Globo de Ouro, por exemplo, o corpo de votantes é composto por representantes de diversos países — 25 deles são brasileiros.

Todas as categorias do SAG Awards são relacionadas à atuação. Na indústria cinematográfica, a categoria "Melhor elenco" é considerada equivalente a "Melhor filme", mas não há premiação de aspectos técnicos, como fotografia e design de som.