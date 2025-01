Relembre ex-BBBs que saíram do reality show direto para novelas da Globo

Fauze (Kaysar Dadour) em 'Órfãos da Terra' Imagem: Paulo Belote/Globo

Babu Santana em 'Salve-se Quem Puder'

Babu já tinha uma carreira consolidada quando entrou no reality show, na primeira edição com Camarote, em 2020. Porém, depois de participar do programa, o ator começou a ganhar mais destaque em produções globais. A primeira delas, após sair do reality, foi a novela "Salve-se Quem Puder" onde viveu o Oficial Nanico.

Nanico (Babu Santana) em 'Salve-se Quem Puder' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Douglas Silva em 'Todas as Flores'

Assim como Babu, Douglas Silva já tinha uma carreira de ator reconhecida antes do programa. Ao sair do BBB 22, ele participou de "Todas as Flores" (Globoplay). Mais recentemente, Douglas também fez parte do elenco da novela "Fuzuê".