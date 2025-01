Dividindo a opinião do público: como estão hoje os ex-BBBs cancelados?

Hoje, ambos "superaram" os desafios do BBB 24 e voltaram para suas rotinas de shows. A famosa, no entanto, revelou recentemente que recebeu um diagnóstico de síndrome do pânico.

BBB 23

BBB 23: Key teve falas questionadas na edição Imagem: Globoplay

Key Alves foi alvo de cancelamento por seu comportamento no BBB 23. Depois do programa, a famosa voltou para a produção de conteúdo adulto e reconquistou a popularidade nas redes sociais.

BBB 22