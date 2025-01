Votação BBB 25 hoje (10): nova parcial atualizada indica dupla na frente

BBB 25: Paula e Nicole concorrem a vaga no reality Imagem: Reprodução/Globoplay

Paula, 48, e Nicole, 28, são de São José dos Campos (SP). Mãe e filha, as duas dizem ser melhores amigas, parceiras de academia e de viagem, e que frequentemente acham que elas são irmãs.

Paula é formada em jornalismo, trabalha como assessora na prefeitura da cidade e tem uma agência de viagens on-line. Nas horas vagas, gosta de ir às praias de nudismo.

Já Nicole é formada em administração e direito, mora com o pai desde criança, e tem receio de brigar com a mãe no BBB. "Moramos juntas na pandemia e não deu muito certo".

A risada de Nicole é excêntrica, e ela já até levou advertência no prédio ao rir alto. "Já falaram que seria mais chique rir mais baixo, mas minha risada é essa", disse ao GShow.

Solteiras, as duas se preocupam bastante com a alimentação e o corpo. Todo começo de mês, Paula passa 1h30 pesando as 45 marmitas do mês.